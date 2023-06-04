توضيح حكومي بشأن أسعار الخبز بعد رفع الطحين الموحد

وطنا اليوم:أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن رفع أسعار بيع الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، لن يؤثر على سعر الخبز المباع للمواطنين.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة للتلفزيون الاردني الأحد، إن رفع أسعار بيع الطحين الموحد بمقدار 4.80 دينارا للطن اعتبارا من بداية شهر حزيران الحالي، مبينا أن هذا إجراء إعتيادي تقوم به الوزارة شهريا بالتزامن مع تعديل أسعار المشتقات النفطية وضمن معادلة كلف انتاج الخبز، حيث يتم رفع سعر الطحين الموحد بذات النسبة التي انخفضت فيها أسعار المشتقات النفطية وتحديدا مادة الديزل .

وأشار البرماوي، الى أن معادلة تسعير الطحين هذه متبعة منذ سنوات طويلة حيث تأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل الداخلة في انتاج مادة الخبز ولا تؤثر اطلاقا على أسعار الخبز في السوق، منوها الى أن مجلس الوزراء قرر سابقا تثبيت أسعار الخبز حتى 31/12/2023.

وشدد على أن رفع أسعار الطحين الموحد لا ينعكس على أي من أصناف الخبز أو الكعك أو الحلويات وغيرها من المنتجات التي تعتمد على الطحين وذلك باتفاق مع نقابة اصحاب المخابز والحلويات مقابل تعديل أسعار الطحين ضمن آلية تغير كلف الإنتاج