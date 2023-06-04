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توقيع مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وحيّاك للسياحة والسفر

منذ ساعة واحدة
توقيع مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وحيّاك للسياحة والسفر

وطنا اليوم:وقع نائب الرئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور أنس السعود مذكرة تفاهم مع المدير التنفيذي لشركة حيّاك للسياحة والسفر السيد أحمد سنان، حيث تهدف هذه المذكرة الى إقامة علاقات تعاون مشترك بين الطرفيين، ومنح موظفي وطلبة عمان الأهلية عروض خاصة على كل من طيران Flynas للسعودية وخطوط الملكية الأردنية والخطوط القطرية.
وخلال توقيع الاتفاقية أكد السعود أهمية التعاون المشترك بين جامعة عمان الأهلية، وشركة حيّاك للسياحة والسفر كقطاع هام من أجل تعزيز الاواصر السياحية في ظل الانفتاح التدريجي للقطاع السياحي ودوره الكبير في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على المنتج السياحي.


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