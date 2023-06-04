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أفعى تلدغ طالبا بمدرسة خاصة في اربد

منذ ساعة واحدة
أفعى تلدغ طالبا بمدرسة خاصة في اربد

وطنا اليوم:تعرض طالب في احد المدارس الخاصة في قرية قميم التابعة لمديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة اربد للدغة افعى .
وقال مدير تربية لواءي الطيبة والوسطية حمزة نجادات انه تم اسعاف الطالب وتحويله الى مركز قميم الصحي لتلقي العلاج وتم تحويله لمستشفى الأميرة رحمة لاستكمال العلاج ، مشيرًا إلى ان حالة الطالب جيدة .
واوعز نجادات بتشكيل لجنه تحقيق في المدرسه لغايه التحقق من خلوها من اي افاعي كما تم التواصل مع الحاكم الأداري ومديريه الزراعه والبلديه لاجل رش المبيدات المضاده للأفاعي وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة


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