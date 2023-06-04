الدفاع المدني يتعامل مع 461 حريق أعشاب جافة وأشجار

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الإطفاء في الدفاع المدني، خلال نهاية الأسبوع مع 461 حريق أعشاب جافة ومحاصيل زراعية وأشجار حرجية في مناطق مختلفة من الأردن.

وتمكنت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني المفرق من إخماد حريق أتى على مساحة 100 دونم من الأعشاب والأشجار والمحاصيل الزراعية في منطقة بلعما.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى عدم رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرقات، اقتلاعها الأعشاب والتخلص منها بحرقها في مكان بعيد وآمن يضمن عدم نشوب الحرائق.

كما دعت إلى عدم إشعال النيران بقصد الطهي والشواء بالقرب من الأشجار أو الأعشاب الجافة والتأكد من إخمادها قبل مغادرة المكان، إضافة إلى مراقبة الأطفال وعدم ترك مصادر الإشتعال بين أيديهم.

وطالبت المديرية الجمعيات والمراكز الشبابية بتنظيم حملات جماعية تهدف إلى التخلص من الاعشاب الجافة واقتلاعها من الأرصفة والطرقات.