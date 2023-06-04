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اضرار بالغة نتيجة حملة سلطة وادي الاردن على مزارع في الموجب

منذ ثانية واحدة
اضرار بالغة نتيجة حملة سلطة وادي الاردن على مزارع في الموجب

وطنا اليوم:انتقد رئيس اتحاد مزارعي الأردن، عودة الرواشدة، اتلاف محاصيل وتحطيم مضخات مزارعين في منطقة الموجب من قبل سلطة وادي الأردن، قائلا إن الحملة التي قامت بها السلطة يوم أمس على بعض المزارع التي تسحب مياها من السدّ ألحقت خسائر كبيرة وأضرار بالغة بالمزارعين.
وأضاف الرواشدة أن سلطة وادي الأردن لم تخاطب الاتحاد ليتمكن من الدفاع عن حقوق المزارعين، وكانت الحملة مفاجئة بحجة أن المزارعين يستهلكون مليون متر من مياه سدّ الموجب.
وبيّن الرواشدة أن المزارع التي تم اتلافها كانت حيوية وتزوّد السوق المحلي بالمنتجات إبان الانتقال من الموسم الشتوي إلى الصيفي، لافتا إلى أن الرّي يتوقف لديهم في شهر أيلول.
وأكد الرواشدة ضرورة استفادة المزارع من المياه الموجودة بالمنطقة، رافضا التعامل معهم بهذه الطريقة، سيّما وأن المياه التي تفيض من السدّ زائدة عن الحاجة.
وطالب الرواشدة الحكومة بتعويض المزارعين عن الخسائر التي لحقت بالمزارعين والسماح لهم باعادة زراعة أراضيهم، مشيرا إلى أن الملك وجه الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وما جرى يخالف توجهاته
وتساءل بعض المزارعين عن مصير مزارعهم بعد قطع المورد الأساسي من المياه عنهم.
وكانت سلطة وادي الأردن قد أزالت جميع مضخات المياه للمزارع الموجودة في سد الموجب، بناءً على كتاب موجه من النائب العام إلى مدعي عام لواء القصر، وفق السلطة.
وشهدت عملية الإزالة تواجداً أمنياً مرافقاً للجهات المعنية في إزالة المضخات المخالفة


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