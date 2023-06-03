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عمان الأهلية تشارك بمعارض تعليمية في قطر والسعودية

منذ 5 ثواني
عمان الأهلية تشارك بمعارض تعليمية في قطر والسعودية

وطنا اليوم/ شاركت جامعة عمان الأهلية في معرض جيسكو التعليمي الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في شهر أيار 2023 وذلك ضمن إطار سعي الجامعة للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية والتعريف بالجامعة وبرامجها للطلبة المغتربين في دولة قطر.
كما نظمت جامعة عمان الأهلية أربعة معارض في المملكة العربية السعودية للتعريف ببرامجها العلمية والتخصصات النوعية في الجامعة التي تحاكي مهن المستقبل ومتطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والتعليم التقني الذي تمتاز به.
وأقيمت المعارض في الرياض والخبر وتبوك وجدة، وترأس وفد الجامعة نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية الجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود ، يرافقه كل من مدير القبول والتسجيل السيد محمد القعقاع والمهندس أحمد الحوراني والسيد عمار الجرف ومدير العلاقات العامة السيد خالد الزعبي حيث قدموا إيجازا عن الجامعة وما تتميز به من التعليم التقني والتطبيقي و التخصصات المتوفرة فيها.
ويرتاد المعرض الطلبة المهتمين من السعودية والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، حيث أشادوا بدور الجامعة في طرح تخصصات تحاكي حاجة السوق.
وتواصل جامعة عمان الأهلية المساهمة والمشاركة في مثل هذه المعارض واللقاءات لإستقطاب الطلبة الوافدين وتعريف الزائرين بالتخصصات المطروحة والمستحدثة على صعيد درجتي البكالوريوس والماجستير في الجامعة ، والإسهام بإنجاح خطة الحكومة في استقطاب الطلبة الدوليين للأردن.


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