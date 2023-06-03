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عمان الأهلية تبحث سبل التعاون مع الجامعة السعودية الالكترونية

منذ 3 ثواني
عمان الأهلية تبحث سبل التعاون مع الجامعة السعودية الالكترونية

وطنا اليوم/ زار نائب رئيس جامعة عمان الاهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود الجامعة السعودية الإلكترونية في الرياض، حيث التقى بنائب رئيس الجامعة لشؤون الفروع الدكتور حمد بالحارث لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجامعتين.
ومن الجدير بالذكر أن الجامعة السعودية الالكترونية هي جامعة حكومية لها عدد من الفروع في المملكة العربية السعودية في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والقصيم وأبها والجوف والطائف وتبوك وجازان والاحساء.


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