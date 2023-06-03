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الصورة التي حازت اعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي… “محمد عبده يقبل رأس الملك”

منذ 3 ثواني
الصورة التي حازت اعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي… “محمد عبده يقبل رأس الملك”

وطنا اليوم – نشر الديوان الملكي مساء امس الجمعة، مقطع فيديو مدته نحو 5 دقائق لمقتطفات من مراسم زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين، الخميس.

جاء ذلك في تغريدة للديوان الملكي الأردني على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق على الفيديو: ” يسعدنا أن نشارككم فرحتنا ومقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوةُ الحسين”.

واظهرت صورة متداولة تقبيل الفنان السعودي محمد عبده لرأس الملك عبدالله بعد ان احيا محمد عبده ليلة زفاف  ولي العهد الامير حسين.

وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.

 


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