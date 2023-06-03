الساكت: مهرجان وطني بامتياز اظهر الاردن امام العالم

وطنا اليوم – علق الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت على مناسبة زواج ولي العهد الامير حسين قائلا مبارك لنا جميعا هذا الفرح وهذا النجاح .

وقال الساكت في تغريدة له :

كانت فرحة حقيقية صادقة عبرت عن فرح الاردنيين من كافة الاصول والمنابت لزواج ابنها الامير.

مهرجان وطني بامتياز اظهر الاردن امام العالم اننا اسرة اردنية واحدة.. مبارك لنا جميعا هذا الفرح وهذا النجاح.