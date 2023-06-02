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عشرات القتلى في تصادم قطارين في الهند

منذ ساعة واحدة
عشرات القتلى في تصادم قطارين في الهند

وطنا اليوم:أفادت تقارير إعلامية بأن 50 شخصا لقوا حتفهم ونقل 300 إلى المستشفيات في الهند بعد خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا اليوم الجمعة.
وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر اليوم الجمعة، قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم “كل المساعدة الممكنة” للمتضررين.
وتشير التقارير الأولية في وسائل الإعلام المحلية إلى أن حوالي 200 راكب يُخشى أن يكونوا محاصرين في حافلات القطار المقلوبة.
وقال مكتب مفوض الإغاثة الخاصة إن الفرق هرعت إلى الموقع لإجراء عمليات البحث والإنقاذ


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