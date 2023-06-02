بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الحكومة تحذر من محاولات احتيال بالذكاء الاصطناعي

منذ ساعة واحدة
الحكومة تحذر من محاولات احتيال بالذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:حذرت وزارة الصناعة والتجارة، التجار والمستوردين، من مكالمة الفيديو والإنترنت لإجراء عمليات تجارية ومالية، بعد أن أصدرت دوائر الأمن العام الصينية تحذيرا من حالات الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي للإيقاع بعدد من الضحايا لتحويل مبالغ مالية غير وجهتها.
وبحسب كتاب سفارة الأردن في بيجين، فإن الصحف الرسمية الصينية أصدرت تحذيرات بعد كشف محاولات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات الناس ومظاهرهم، وأن جمعية الإنترنت في الصين أصدرت بيانا حول عملية احتيال لمبادلة الوجه، نظرا لأن التكنولوجيا المزيفة العميقة أصبحت متاحة بشكل كبير، مضيفة أن المنتجات والخدمات ذات الصلة زادت بشكل تدريجي في الفترة الأخيرة.
وذكر البيان أيضا بأن على الأشخاص إدارة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعناية، خاصة عند تسجيل الدخول على أجهزة غير مألوفة، لمنع سرقة المعلومات الخاصة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:50

اختيار مختبرات بنك ABC كأحد أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس

16:49

سناء الشّعلان تستلم جائزة ابن بطوطة لأدب الرّحلة في الإمارات عن (الطّريق إلى كريشنا)‎‎

16:36

شاهد : طريقة جديدة لتوصيل طلبات الطعام في الأردن

16:26

بريق الذهب يلمع من جديد بسبب ضعف الدولار

16:00

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:30

استطلاع: شعبية نتنياهو تواصل تراجعها أمام غانتس

15:08

مفاجأة مرعبة.. الذكاء الاصطناعي لطائرة أميركية مسيرة يقتل مشغله

14:41

العيسوي وحسان في تشييع جثمان الفزاع مستشار الملك

14:41

(الرأسشتراكسلامية) الجديدة

14:31

بركة تشكل خطراً على السلامة العامة الكرك

14:23

الملك: شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة

14:00

الصحف القطرية تبرز حفل زفاف ولي العهد على صدر صفحاتها

وفيات

العيسوي وحسان في تشييع جثمان الفزاع مستشار الملكوفيات الجمعة 2-6-2023مسـتشار الملك الأسبق علي العواملة في ذمة اللهوفيات الخميس 01-6-2023بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلوي