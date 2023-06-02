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بريق الذهب يلمع من جديد بسبب ضعف الدولار

منذ 3 ثواني
بريق الذهب يلمع من جديد بسبب ضعف الدولار

وطنا اليوم:تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف الفدرالي الأميركي عن رفع الفائدة جاذبية المعدن الأصفر.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979.24 دولار للأونصة،ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر وسجلت 1996.60 دولار، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وصعد الذهب 1.7 بالمئة هذا الأسبوع متجهًا إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في السابع من نيسان.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.92 دولار للأونصة لكنها ارتفعت 2.7 بالمئة خلال الأسبوع.
واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية


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