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العيسوي وحسان في تشييع جثمان الفزاع مستشار الملك

منذ ساعة واحدة
العيسوي وحسان في تشييع جثمان الفزاع مستشار الملك

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، شارك رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في تشييع جثمان مستشار جلالة الملك الخاص، علي الفزاع العواملة.
كما شارك في تشييع الجثمان إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومدير مكتب جلالة الملك جعفر حسان و مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابوقاعود ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ووزراء ونواب وشخصيات وجمع غفير من ابناء المملكة


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