كيت ميدلتون تتألق في حفل زفاف الأمير الحسين

وطنا اليوم:شهد وصول الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون إلى قصر زهران لحضور حفل الزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين ردود فعل كبيرة واسعة النطاق. تم احتفاء بهذا الحضور الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الأسرتين المالكتين ويبرز التقارب والتعاون الثنائي بين المملكتين.

لمسة من الأصالة

وقد أضافت كيت لمسة من الأصالة إلى إطلالتها من خلال ارتداء مجوهرات ملكية ذات مغزى. فقد قامت بارتداء قطعة مجوهرات مهمة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية لأول مرة، التي قدمتها لها الملكة الأم كهدية زفاف في عام 1949. وقد قامت بتنسيق هذه المجوهرات الثمينة مع تاج عقدة الأميرة ديانا، الذي ارتدته حماتها الراحلة، لتضفي لمسة من الذكرى والرومانسية على إطلالتها.

وتجدر الإشارة إلى أن كيت ميدلتون قد اعتمدت هذا الفستان السهرة الذي يتميز بأكمام طويلة وتفاصيل منتفخة من قماش الكريستال وزخارف حجر الراين، في مناسبات سابقة. وقد استطاعت أن تلفت الأنظار وتبهر الجميع بهذا الستايل الرائع.

ولا شك أن إطلالة كيت ميدلتون تعكس ذوقها الرفيع وقدرتها على اختيار الأزياء المناسبة والملائمة لكل مناسبة تظهر فيها. إطلالتها الأنيقة والمتألقة تلقى استحسان الجماهير وتثبت مرة أخرى لماذا تعتبر من أيقونات الموضة العالمية