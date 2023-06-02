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بعد غيبوبة 22 عاما.. وفاة إسرائيلية أصيبت بهجوم عام 2001

منذ ساعة واحدة
بعد غيبوبة 22 عاما.. وفاة إسرائيلية أصيبت بهجوم عام 2001

وطنا اليوم:دُفنت، الخميس، إسرائيلية كانت قد أصيبت في هجوم عام 2001، وذلك بعد أن قضت أكثر من عقدين في غيبوبة، بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي.
وحانا ناخنبرغ التي توفيت الأربعاء، كانت تبلغ 31 عامًا عندما أصيبت في هجوم فدائي تبنّته لاحقًا حركة الجهاد الإسلامي استهدف مطعمًا للبيتزا وسط القدس المحتلة في أغسطس/آب 2001، وأوقع 15 قتيلًا.
وأصيب في الهجوم الذي كان من بين الأعنف إبان الانتفاضة الثانية، أكثر من 120 شخصًا بينهم ناخنبرغ المولودة في الولايات المتحدة.
وأكد إسحق ناخنبرغ والد الإسرائيلية المتوفاة في تصريح لموقع “واي نت” الإسرائيلي أن ابنته لم تستعد يومًا وعيها، وقضت بعدما أمضت الأسابيع الثلاثة الأخيرة بمستشفى في تل أبيب.
وفي العام 2017 رفض الأردن تسليم الولايات المتحدة أحلام التميمي التي تحمل الجنسية الأردنية، لضلوعها في الهجوم الذي أسفر عن مقتل أمريكيَّين.
واعتقلت التميمي 8 سنوات في إسرائيل إلى أن أطلق سراحها في إطار عملية تبادل سجناء أجريت في العام 2011 مع حركة حماس


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