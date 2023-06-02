قتيل وجرحى بعاصفة رملية بمصر

وطنا اليوم:في واقعة مروعة، خلفت عاصفة رملية وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بسبب سقوط لوحة إعلانات على طريق سريع في قلب العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما ذكرت مصادر صحفية فقد تسببت رياح قوية في اقتلاع لوحة إعلانات سقطت على دراجة نارية وسيارة، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين.

وأضافت المصادر، أنه تم إغلاق مرفأين على البحر الأحمر على طول قناة السويس بسبب الرياح العاتية التي تجاوزت سرعتها 50 كيلومترًا في الساعة والأمواج التي ارتفعت إلى أكثر من أربعة أمتار.

وأوصت وزارة الصحة المصرية السكان بوضع الكمامات وتقييد حركتهم تحسبًا للظروف الجوية السيئة