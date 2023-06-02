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واتس يطلق مزايا أمنية جديدة .. لحمايتك من النصب

منذ ساعة واحدة
واتس يطلق مزايا أمنية جديدة .. لحمايتك من النصب

 

أعلن تطبيق واتساب الشهير المملوك لشركة “ميتا” عن إطلاق “مركز أمان” جديد، وهو عبارة عن صفحة متخصصة على موقع الويب الرسمي الخاص بالتطبيق، بهدف توعية المستخدمين بالمزايا الأمنية داخل التطبيق، لحمايتهم من عمليات الاحتيال والتصيد الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة من واتساب عقب ظهور تقارير رصدت ارتفاعًا في أعداد المكالمات المزعجة التي يتلقاها المستخدمون عبر التطبيق من خلال أرقام دولية غير معروفة.

وقالت شركة “ميتا” إنها قد أنشأت “موردًا جديدًا على الإنترنت” لزيادة الوعي وتوفير المعلومات حول التكنولوجيا التي تستخدمها لضمان سلامة المستخدمين، وفقًا لما ذكره موقع CNBC المتخصص في أخبار المال والأعمال.

مزايا أمنية

وتسلط صفحة “مركز الأمان” الضوء على المزايا الأمنية في تطبيق واتساب، التي تشمل الخصوصية الافتراضية، التي تمنع أي أحد من الاطلاع على الرسائل، في إشارة إلى خاصية التشفير التام التي يؤمّن بها واتساب الرسائل، بالإضافة إلى نظام الكشف التلقائي عن الحسابات المخادعة التي ترسل رسائل مزعجة، وكذلك ميزة تنبيهات الحماية الاستباقية التي تحمي حسابك عندما يتعرض لمحاولات اختراق.

كما تقدم صفحة “مركز الأمان” شرحًا لبعض المزايا والخيارات التي “ستضيف طبقات حماية إضافية”، تصعّب على المخترقين والمحتالين اختراق حساب واتساب أو الوصول إلى بيانات المستخدمين، مثل ميزة التحقق بخطوتين، والإبلاغ عن الرسائل المريبة، وحظر جهات الاتصال المزعجة، وغيرها.

وشددت الصفحة أيضًا على ضرورة البعد عن استخدام تطبيقات واتساب غير الرسمية، وهي تطبيقات منتشرة بين أوساط مستخدمي أندرويد، وتصفها الشركة بأنها “تطبيقات مزيفة لواتساب طورتها جهات خارجية” مشيرةً إلى أن الشركة لا تدعم هذه التطبيقات لعدم التأكد من ممارسات الأمان التي تتبعها.

ملياري مستخدم

وبالإضافة إلى ما سبق، تعرض صفحة “مركز الأمان” على موقع واتساب الرسمي بعض الأمور الأخرى مثل الأسئلة المتكررة من المستخدمين مع روابط للإجابة عنها من داخل قسم مركز المساعدة، وتحديثات الحماية والخصوصية التي توفرها، وغيرها.

ويوفر واتساب صفحة “مركز الأمان” بالعديد من اللغات، من بينها اللغة العربية.

من الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب هو تطبيق المراسلة الفورية الأشهر عالميًا، حيث يزيد عدد مستخدميه النشطين على ملياري مستخدم حول العالم.


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