آلاف المواطنين يشاركون في احتفال زين فرحاً بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم – شارك الآلاف من المواطنين في الاحتفال الضخم الذي أقامته شركة زين الأردن بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

واصطف الحضور في لحظة تاريخية لتحيّة سمو الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، عند مرور موكب الزفاف – الموكب الأحمر أمام منطقة الاحتفال على دوار الشعب في العاصمة عمان، حيث تجلّت مشاعر الفرح، والمحبة المتبادلة ما بين الأردنيين وأميرهم المحبوب، في مشهد مهيب عكس حجم الفرحة الأردنية ابتهاجاً بزفاف ولي العهد.

وتضمّن الاحتفال الذي قدمه الإعلامي محمد الوكيل، والاعلاميتان لورينا قبطي ورزان سلامة، فقرات فنية مميزة ومتنوعة بمشاركة فرقة معان للفلكلور الشعبي، والفنانين حسام ووسام اللوزي، وسعد أبو تايه، وحسين السلمان، كما اشتمل على توزيع الجوائز للحضور.

كما اشتملت احتفالات زين على فعالية أمام مبنى الشركة الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني، بمشاركة مجموعة مالكي دراجات هارلي في الأردن (HOG) ومجموعة مالكي دراجات فيسبا في الأردن (VOG)، وذلك بالتزامن مع مرور موكب الزفاف – الموكب الأحمر أمام مبنى زين.

وجاء تنظيم شركة زين لهذا الاحتفال الضخم، في إطار حرص الشركة على مشاركة الأردنيين أجواء الفرح والبهجة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، والتزاماً منها وكما اعتاد الأردنيون دوماً على تواجد زين في كافة الاحتفالات والمناسبات الوطنية عبر احتفالات ضخمها تنظمها لتليق بحجم هذه المناسبات، والتي تعكس حب الأردنيين لوطنهم وقيادتهم.

وأعلنت شركة زين أنها ستستكمل احتفالاتها بهذه المناسبة السعيدة بعرض مميز لطائرات الدرون، سيكون الأضخم في المملكة، حيث ستقيمه الشركة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف، في واحة أيلة بمحافظة العقبة.

وكانت شركة زين قد أطلقت أغنية بعنوان “هذا يوم الفرح” بصوت الفنان حسين السلمان التي كانت انطلاقة فعالياتها الاحتفالية ضمن احتفالات المملكة بهذه المناسبة، كما قامت بتغيير اسم شبكتها لتظهر على هواتف المشتركين باسم” AL HUSSEIN”.