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أخر المستجدات
20:41
الجامعة الالمانية تدعو الأردنيين لاحتفالها بمناسبة زفاف ولي العهد
20:35
عاصفة غُبارية كثيفة تضرب العقبة
20:31
فعاليات شعبية ورسمية تزهو بزفاف ولي العهد في محافظات المملكة
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مأدبة عشاء لضيوف حفل زفاف الحسين بالحسينية
20:22
الرئيس الاميركي لولي العهد: أنت في وجداننا بهذا اليوم المليء بالفرح
20:18
تهنئة خاصة من الحزب المدني الديمقراطي الاردني
19:53
تفاصيل لافتة وجميلة من حفل عقد قران ولي العهد
19:37
محمد عبده وعمر العبداللات في دويتو بزفّة الحسين
19:08
للمرة الثانية على التوالي …عمان الأهلية الأولى على الجامعات الأردنية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات 2023
19:04
ولي العهد وعروسه يصلان قصر الحسينية
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جامعات
الجامعة الالمانية تدعو الأردنيين لاحتفالها بمناسبة زفاف ولي العهد
منذ 3 ثواني
وطنا اليوم:الجامعة الالمانية تدعو الأردنيين لاحتفالها بمناسبة زفاف ولي العهد
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24 ساعة
20:35
عاصفة غُبارية كثيفة تضرب العقبة
20:31
فعاليات شعبية ورسمية تزهو بزفاف ولي العهد في محافظات المملكة
20:26
مأدبة عشاء لضيوف حفل زفاف الحسين بالحسينية
20:22
الرئيس الاميركي لولي العهد: أنت في وجداننا بهذا اليوم المليء بالفرح
20:18
تهنئة خاصة من الحزب المدني الديمقراطي الاردني
19:53
تفاصيل لافتة وجميلة من حفل عقد قران ولي العهد
19:37
محمد عبده وعمر العبداللات في دويتو بزفّة الحسين
19:08
للمرة الثانية على التوالي …عمان الأهلية الأولى على الجامعات الأردنية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات 2023
19:04
ولي العهد وعروسه يصلان قصر الحسينية
19:01
الأميرتان إيمان وسلمى تخطفان الأنظار في حفل زفاف ولي العهد
18:53
عقد قران ولي العهد والأميرة رجوة في قصر زهران
18:48
بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن