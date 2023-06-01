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الجامعة الالمانية تدعو الأردنيين لاحتفالها بمناسبة زفاف ولي العهد

منذ 3 ثواني
الجامعة الالمانية تدعو الأردنيين لاحتفالها بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:الجامعة الالمانية تدعو الأردنيين لاحتفالها بمناسبة زفاف ولي العهد

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