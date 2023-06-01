للمرة الثانية على التوالي …عمان الأهلية الأولى على الجامعات الأردنية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات 2023

وطنا اليوم:للمرة الثانية على التوالي في عام 2022 وفي هذا العام 2023 حققت جامعة عمان الأهلية المرتبة الأولى على الجامعات الأردنية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات

THE University Impact Rankings 2023

والمرتبة 101-200 على مستوى العالم الى جانب تحقيق المرتبة الاولى عربيا ضمن سبع جامعات عربية كانت ضمن الفئة “101-200” وفق الجدول المرفق.

حيث نشرت منظمة التايمز العالمية يوم الخميس 1-6-2023 نتائج تصنيف التايمز لتأثير الجامعات

THE University Impact Rankings 2023

على هامش قمة التايمز للتأثير والابتكار والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

وقد حققت الجامعة تقدماً ملحوظاً في أغلب معايير هذا التصنيف العالمي الذي يهتم بمدى تأثير الجامعات العالمية في مجتمعاتها المحلية وفي تحقيق الاستدامة العالمية حسب معايير الأمم المتحدة.

وقد هنأ الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية أسرة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الاستاذ الدكتور أنس السعود ومسؤولي وكادرالجامعة على هذا الإنجاز النوعي.

من جهته أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان إهتمام الجامعة بهذا التصنيف الذي يشمل جميع معايير التنمية المستدامة ويسعى لتحقيقها كجزء من رسالة الجامعة حيث يأتي هذا نتاج جهود كبيرة ومخلصة من جميع العاملين في الجامعة.

وفيما يتعلق بالتصنيف أوضح الأستاذ الدكتور أنس السعود نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية والجودة والمسؤول عن ملف التصنيف أن الجامعة دخلت في هذا التصنيف للسنة الخامسة على التوالي وبمراتب متقدمة وحافظت عليها رغم ازدياد المنافسة بازدياد عدد الجامعات المصنفة عالمية من 500 جامعة في العام 2018 إلى ما يزيد على 1600 جامعة هذا العام.

وأضاف السعود: أن أهم إنجاز هذا العام هو تقدم الجامعة للمرتبة 55 عالمياً في معيار جودة التعليم. وكان للخطة التي بنيت بناءً على النتائج التي حصلت عليها الجامعة العام الماضي الدور الأساسي في تحقيق هذه النتيجة المتميزة.

وقال : أن مركز الارتباط العالمي في الجامعة الذي يعمل بتنسيق مباشر مع جميع المراكز والكليات في الجامعة كان المسؤول عن تنفيذ كافة مؤشرات المعايير الخاصة بالتصنيف خلال المدة الزمنية المحددة.

وشكر السعود جهود زملائه في الجامعة وتعاون شركاء الجامعة اقليمياً وعالمياً ودعم رئيس الجامعة المتواصل والدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني.

وتأتي هذه النتيجة اليوم لتضاف لقائمة إنجازات جامعة عمان الأهلية التي تسعى دوماً للتميز محلياً واقليمياً وعالمياً .