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أشعار حبيب الزيودي تزين مضارب بني هاشم

منذ ساعة واحدة
أشعار حبيب الزيودي تزين مضارب بني هاشم

وطنا اليوم:ازدانت مضارب بني هاشم بأبيات شعرية تتغنى بحب الوطن، كتبها الشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي.
واختيرت الأبيات الشعرية الثلاثة عن الوطن، لما يحمله حفل زفاف وليّ العهد من أهميّة وطنية، لكلّ الأردنيين.

هذي بلادي ولا طول يطاولهــــــــــــــا … في ساحةِ المجدِ أو نجم يدانيهــــــــــا

يا أيّها الشعر كُنْ نخلاً يظلّلهـــــــــــــا … وكُنْ أماناً وحبّاً في لياليهـــــــــــــــــــا

وأيّها الوطن الممتد في دمِنــــــــــــــــــا … حباً أعزّ مِن الدُّنيا وما فيهــــــــــــــا

والزيودي الذي نظم هذه الأبيات، هو شاعرٌ وأديبٌ أردنيّ، له العديد من القصائد الوطنية والغزلية والقصائد التي يحنّ فيها إلى مضارب أهلِه في البادية وللوطن.
في رصيد الشاعر والأديب الأردني حبيب حميدان سليمان الزيودي (1963 – 27 تشرين الأول 2012)، الكثير من القصائد الوطنية المغنّاة، منها: “صباح الخير يا عمّان يا حِنّا على حِنّا.. كفو وتدوم يا أبو حسين نبع نرتوي منّه” و “هلا يا عين أبونا وضو ديوانه.. هلا يا واسط للبيت والأشراف عمدانه”.
ويحمل الزيودي وسام الاستقلال من الدرجة الثانية، حيث أنعم جلالة الملك عليه بهذا الوسام خلال حفل عيد الاستقلال في عام 2004


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