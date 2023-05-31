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قسم الإرشاد النفسي في فيلادلفيا ينظم مسابقة فكر واربح في مجال الصحة النفسية‎‎

منذ ساعة واحدة
قسم الإرشاد النفسي في فيلادلفيا ينظم مسابقة فكر واربح في مجال الصحة النفسية‎‎

وطنا اليوم:ضمن رسالة نشر الثقافة النفسية بين طلبة جامعة فيلالفيا قام قسم الإرشاد النفسي بتنظيم مسابقة بعنوان (فكر واربح) على مستوى كليات الجامعة بإشراف الدكتورة عبير أبو وردة حيث اشتملت المسابقة على ثلاثة مستويات من الأسئلة يتنافس في الإجابة عليها الطلبة الممثلين لكليات الجامعة.
وقد تحدثت الدكتورة لينة عاشور رئيسة قسم الإرشاد النفسي عن أهمية تعريف طلبة الجامعة بالمفاهيم المتعلقة بالصحة النفسية والتي لها دور في العافية العامة للأفراد والمجتمعات. هذه المسابقة ستكون الأولى من سلسلة من النشاطات والتي تهدف لنشر الوعي النفسي وتحسين الإدراكات عند أفراد المجتمع الجامعي فيما يتعلق بدور الصحة النفسية في الإنجاز والعيش الكريم.
وقد حصل على المركز الأول الطلبة التالية أسماؤهم من كلية الحقوق:
عبد الرحمن الخشمان.
محمد فطين جانم.
غالب أديب الخياط.
عبدالله موفق بني عبد الرحمن.
وتم تقديم مكافآت تعزيزية للطلبة المشاركين في المسابقة بالإضافة لمكافئات خاصة لطلبة كلية الحقوق لدعم الأداء المتميز الذي قاموا به.

2 2 - وطنا نيوز


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