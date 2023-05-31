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بمناسبة زفاف ولي العهد.. عمل عن بعد ليومين شهريا لموظفات الاقتصاد الرقمي

منذ ساعة واحدة
بمناسبة زفاف ولي العهد.. عمل عن بعد ليومين شهريا لموظفات الاقتصاد الرقمي

وطنا اليوم:احتفلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأربعاء، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة آل سيف.
وهنأ الوزير أحمد الهناندة الموظفين بمناسبة الأعياد الوطنية، كما أعرب عن فرحته وفرحة الأردنيين بمناسبة زواج سمو ولي العهد، رافعا أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، متمنيا حياة مليئة بالسعادة والخير والنجاح لسمو ولي العهد والآنسة رجوة.
وخلال الفعالية، شكر الوزير الهناندة الموظفين على جهودهم وإنجازاتهم المميزة، وأعرب عن فخره واعتزازه بفريق العمل الذي استطاع صناعة تغيير كبير رغم تحدي توفر الموارد.
كما تم الإعلان بهذه المناسبة عن إطلاق قسم جديد في الوزارة يختص في التنوع والدمج وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم الإعلان عن إعطاء موظفات الوزارة فرصة العمل عن بعد ليومين من اختيارهم شهريا لدعمهم في تأدية مهامهم بشكل أفضل وكذلك إعطائهم مساحة إضافية في مواجهة مسؤولياتهم العائلية الأخرى وهي خطوة أولى في تجربة خيارات العمل عن بعد وسيتم بعدها تقييم نتائجها وتطويرها بشكل أفضل


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