الملك يستقبل ملك ماليزيا في بيت الأردن

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في بيت الأردن، اليوم الأربعاء، جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، الذي يزور المملكة لحضور زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتم التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة الإسلامية.

وتطرق اللقاء، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، إلى الجهود التي يبذلها الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

كما تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصا القضية الفلسطينية ومساعي التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الماليزي في عمان محمد نصري بن عبدالرحمن.

وجرت لجلالة ملك ماليزيا لدى وصوله بيت الأردن مراسم استقبال رسمية