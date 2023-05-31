بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين بزفاف ولي العهد

منذ ساعة واحدة
وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:بدأت وسائل إعلام محلية وعالمية تجهيزاتها الفنية لنقل التفاصيل الكاملة لزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني غدا الخميس.
ووفر الأردن مركزًا إعلاميًا متخصِّصا يتسع لــــــ 200 صحفي.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زارت أمس المركز الإعلامي الذي أعد خصِّيصًا لهذه المناسبة، ورصدت التجهيزات التي جرى توفيرها من مقاعد وأجهزة ومعدات، وبنى تحتية وكوادر وكفاءات مؤهلة ومدربة لتوفير الدعم للصحفيين ووسائل الإعلام.
ويقدم المركز الإعلامي خدمات متعددة ومتكاملة لضمان تغطية شاملة لمراسم الزفاف، من الإنترنت والديسكات وأماكن التصوير وستوديو للبث المباشر، كما يوفر نحو 200 مقعد للصحفيين والإعلاميين.
واستقبل المركز العديد من الطلبات للتغطية الإعلامية، وستقوم محطات تلفزيونية وإذاعية ووكالات عالمية وصحف ومجلات أجنبية، ووسائل إعلام محلية بتغطية مراسم الاحتفال.
كما تقوم جميع الوسائل الراغبة بنقل الحدث على الهواء، فلا يوجد بث حصري لوسيلة إعلامية دون الأخرى، وتزويد المواقع ووسائل الإعلام المختلفة ممن لا يتوفر لها مكاتب أو مراسلون بكود خاص عبر الإنترنت، تسهيلا لبث مراسم الزفاف، بالإضافة إلى انه سيكون هناك تصوير للمراسم عبر طائرات الدرون.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:16

مجموعة الخليج للتامين GIG- الاردن تهنئ بمناسبة زفاف ولي العهد

16:13

أسرة الجامعة الألمانية الأردنية تهنئ بمناسبة عقد قران الأمير الحسين

16:11

قسم الإرشاد النفسي في فيلادلفيا ينظم مسابقة فكر واربح في مجال الصحة النفسية‎‎

16:09

أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك والملكة بمناسبة زفاف ولي العهد‎‎

16:07

حزب ارادة يهنىء بزفاف سمو ولي العهد

16:06

بمناسبة زفاف ولي العهد.. عمل عن بعد ليومين شهريا لموظفات الاقتصاد الرقمي

16:02

هذا ما سيرتديه ولي العهد الأمير الحسين في مأدبة العشاء

15:47

بالصور حمام العريس لولي العهد في بيت ابن عمه عمر الفيصل

15:40

الملك يستقبل ملك ماليزيا في بيت الأردن

15:38

أقارب ورفاق ولي العهد في القوات المسلحة يقيمون حمّام العريس لسموه

15:16

الضريبة تحتفل بزفاف ولي العهد الأمير الحسين

15:14

الدكتور بسام البطوش يهنئ الملك بزفاف ولي العهد

وفيات

بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلويوفيات الأربعاء 31-5-2023وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة الله