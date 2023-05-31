وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:بدأت وسائل إعلام محلية وعالمية تجهيزاتها الفنية لنقل التفاصيل الكاملة لزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني غدا الخميس.

ووفر الأردن مركزًا إعلاميًا متخصِّصا يتسع لــــــ 200 صحفي.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زارت أمس المركز الإعلامي الذي أعد خصِّيصًا لهذه المناسبة، ورصدت التجهيزات التي جرى توفيرها من مقاعد وأجهزة ومعدات، وبنى تحتية وكوادر وكفاءات مؤهلة ومدربة لتوفير الدعم للصحفيين ووسائل الإعلام.

ويقدم المركز الإعلامي خدمات متعددة ومتكاملة لضمان تغطية شاملة لمراسم الزفاف، من الإنترنت والديسكات وأماكن التصوير وستوديو للبث المباشر، كما يوفر نحو 200 مقعد للصحفيين والإعلاميين.

واستقبل المركز العديد من الطلبات للتغطية الإعلامية، وستقوم محطات تلفزيونية وإذاعية ووكالات عالمية وصحف ومجلات أجنبية، ووسائل إعلام محلية بتغطية مراسم الاحتفال.

كما تقوم جميع الوسائل الراغبة بنقل الحدث على الهواء، فلا يوجد بث حصري لوسيلة إعلامية دون الأخرى، وتزويد المواقع ووسائل الإعلام المختلفة ممن لا يتوفر لها مكاتب أو مراسلون بكود خاص عبر الإنترنت، تسهيلا لبث مراسم الزفاف، بالإضافة إلى انه سيكون هناك تصوير للمراسم عبر طائرات الدرون.