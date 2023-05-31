كلمة مرتقبة للملك في مأدبة عشاء زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:يترقب الأردنيون، الأربعاء كلمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، في حفل عشاء يقيمه جلالته في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وسيرحب جلالة الملك خلال كلمته بالضيوف، وسيحضر حفل مأدبة العشاء 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

تشمل قائمة الضيوف ممثلين عن أبناء المجتمع الأردني وبناته، وفعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية، ومنظمات المجتمع المدني، وشبابا، ومسؤولين سابقين وحاليين في الدولة، وعددا من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين.

وتشمل قائمة الضيوف ممثلين عن أبناء المجتمع الأردني وبناته، وفعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية، ومنظمات المجتمع المدني، وشبابا، ومسؤولين سابقين وحاليين في الدولة، وعددا من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين