جامعة البترا تهنئ بزفافِ ولي العهد 

وطنا اليوم:يَتَقَدَّمُ الأُسْتاذُ الدُّكْتورُ رَامِي عَبْد الرَّحِيم رَئيسُ جامِعَةِ اَلْبَتْرا، وَأَعْضاءُ الهَيْئَتَيْنِ الأَكاديميَّةِ والْإِداريَّةِ، وَطَلَبَةُ الجامِعَةِ بِأَسْمى آياتِ التَّهاني وَاَلْتَبْريكاتِ إِلى مَقامِ سَيِّدِ البِلادِ حَضْرَةِ صاحِبِ الجَلالَةِ المَلِكِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّاني ابْنِ الحُسَيْنِ والْأُسْرَةِ الهاشِميَّةِ بِمُنَاسَبَةِ زِفافِ:

سُموِّ الأَميرِ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّاني وَليِّ اَلْعَهْدِ عَلى الآنِسَةِ رَجْوَة السَّيْف

سَائِلِينَ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ

يُنْعِمَ عَلى سُمُوَّهِ بالسَّعادَةِ والهَناءِ وأَنْ يِحْفَظَ وَطَنَنا العَزيزَ في ظِلَّ الرّايَةِ الهاشِمِيّةِ