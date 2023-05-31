عمان الاهلية تهنىء بحفل زفاف سمو ولي العهد وتُعِدُّ أغنية خاصة بالمناسبة

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل سيف بمناسبة حفل زفافهما كما يهنئون بهذه المناسبة صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم والملكة رانيا العبد الله المعظمة والأسرة الهاشمية

داعين الله عز وجل أن يجعله زفافاً ميموناً مباركاً ، وألف ألف مبروك.

* هذا وقد أعدت الجامعة أغنية خاصة بهذه المناسبة باسم ” فرح القصر ” اهداء من الجامعة – مسرح الارينا – لسمو ولي العهد بهذه المناسبة … للمشاهدة على الرابط :

https://fb.watch/kRyLp1y50z/