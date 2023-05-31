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لقاء سفير دولة الامارات بالمواطنين والطلبة الدارسين في الأردن

منذ 3 ثواني
لقاء سفير دولة الامارات بالمواطنين والطلبة الدارسين في الأردن

وطنا اليوم:ضمن جهود سفارة دولة الإمارات في عمّان بالتواصل مع رعاياها المواطنين بالمملكة الأردنية الهاشمية، التقى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير دولة الإمارات، بمقر إقامته في عمّان، بالمواطنين والطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية المتواجدين بالمملكة.
و تحدث السفير الاماراتي عن رؤية ونهج وزارة الخارجية بدولة الإمارات وحثها على أهمية التواصل مع أبناء الدولة بالخارج والالتقاء بهم والوقوف على احتياجاتهم وتقديم الخدمات وتسهيل الاجراءات وتذليل التحديات التي يواجهونها.
كما واستمع السفير الاماراتي خلال اللقاء من الطلبة الدارسين شرحاً تفصيلياً عن أوضاعهم التعليمية، حيث عبروا عن تعاون جميع المؤسسات التعليمية الأردنية وادارات الجامعات .
من جانب آخر، أعرب المواطنين المتواجدين بالاردن عن شكرهم وتقديرهم لسفارة دولة الإمارات على تعاونها و متابعتها المستمرة لشؤونهم خلال فترة تواجدهم .
ودعا السفير الاماراتي المواطنين والطلبة الإماراتيين بأن يكونوا خير سفراء لبلدهم، والإستمرار بترجمة الصورة المشرفة والمكانة البارزة لدولة الإمارات في المجالات كافة، وأهمية الحفاظ على رسالة الدولة الاخلاقية وهي رسالة ترتكز على التسامح والخير والوئام.
في نهاية اللقاء ، أكد معالي الشيخ سفير دولة الامارات أن أبواب السفارة وخطوط الإتصال مفتوحة دائما لخدمة رعايا الدولة والاهتمام بهم في جميع الأوقات، مؤكدا على ضرورة القيام بالتسجيل في خدمة تواجدي من خلال موقع وزارة الخارجية الاماراتية.

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