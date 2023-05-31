مخالفة سير تدفع شاب لتأسيس شركة اصبحت تحقق ايرادات بقيمة 118 مليون دولار

إذا لم يتم تسريحه من العمل أو لم تصل مخالفات وقوف سيارته إلى 5000 دولار، فربما لم يطلق مارك لورانس شركته الرقمية لمواقف السيارات.

اليوم، يجلس الشاب البالغ من العمر 37 عامًا على رأس شركة SpotHero التي حققت أكثر من مليار دولار من حجوزات وقوف السيارات عبر الإنترنت – من ما لا يقل عن 10 ملايين سائق عبر 300 مدينة في أميركا وكندا – منذ إطلاقها في عام 2011، وفقًا لـ شركة.

رفضت SpotHero الكشف عن أرقام الإيرادات، لكن موقعها على الإنترنت يشير إلى أنها تأخذ نسبة 35% من كل حجز. لدى الشركة مصادر دخل أخرى أيضًا مثل تحليل بيانات الأسعار لمشغلي مواقف السيارات.

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جاءت الفكرة من إحباط لورانس أثناء محاولته صف سيارته في وسط مدينة شيكاغو، أثناء عمله كمحلل مالي في Bank of America.

قال لورانس إن وظيفته جعلت من الصعب تذكر تحريك سيارته وتجنب تراكم مخالفات صف السيارة.

بعد أن تم تسريحه في عام 2010 في أعقاب الركود العظيم بعد عامين فقط من بداسة عمله المصرفي، قرر هو وشريكاه المؤسسان جيريمي سميث ولاري كيس تحويل هذه الإحباطات إلى عمل تجاري.

أوضح لورانس: “الفكرة برمتها تمثلت في عدم وجود مواقف كافية للسيارات، وإيجاد طريقة لجعل من السهل إيجاد أماكن لصفها”.

اتضح لهم بعد الدراسة أنه كان هناك بالفعل الكثير من مواقف السيارات، لكن الناس لا يعرفون مكانها فقط.

كان لورانس قد طرح بالفعل حلولًا لعدم كفاءة مواقف السيارات التقليدية في المدينة، حيث يبحث السائقون بلا نهاية عن أماكن مفتوحة في الشوارع أو يلجؤون إلى مرآب ويأملون في الحصول على سعر جيد.

في عام 2011، أطلق المؤسسون المشاركون SpotHero كتطبيق حيث يمكن للأشخاص الذين يمتلكون أماكن وقوف السيارات الخاصة تأجيرها. بدأوا بمكان واحد – مملوك من قبل صديق لورانس – بالقرب من ريجلي فيلد.

وضع الثلاثي 6000 دولار من مدخراتهم الخاصة في التكاليف الأساسية للشركة الناشئة، مثل بناء الإصدار الأول من موقع SpotHero والتطبيق.

لكن نموذجهم كان يتضمن عيبًا، فلم تشترك الشركة في عدد كافٍ من مواقف السيارات، وأمضى المؤسسون المشاركون عامًا ونصف العام يكافحون من أجل البقاء مع 100 مكان لوقوف السيارات قبل أن يتعاقدوا مع مرآب لوقوف السيارات، ليضيفوا على الفور 1000 مكان إلى قائمتهم.

بداية المكاسب

بحلول عام 2012، كانت SpotHero تحقق إيرادات بنحو 100 ألف دولار شهريًا، بعد مرور عام، كان لدى SpotHero مكتب في نيويورك وكان يعمل في ميلووكي وبوسطن وبالتيمور وواشنطن العاصمة.

حتى الآن، جمعت SpotHero نحو 118 مليون دولار من إجمالي التمويل، ويقول لورانس إنه يريد الاستمرار في توسيع تواجد الشركة، لا سيما في جميع أنحاء أميركا الشمالية.

ويرى لورانس أنه لولا الأزمة اقتصادية، لبقي مصرفيًا، يقول: “لو كان اقتصادًا أفضل بكثير، لربما كنت أكثر حماسة للبقاء في مسار وظيفي مستقر”.

وينصح لورانس الجميع بالتجربة، قائلاً: “أنت لست بحاجة إلى رأس مال استثماري بملايين الدولارات. يمكنك أن تبدأ بداية بسيطة. هذا ما فعلناه”.