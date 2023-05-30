عمان الأهلية تشارك الأردنيين فرحتهم بزفاف سمو ولي العهد المعظم …صور

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الأهلية الاردنيين وأهالي محافظة البلقاء ومدينة السلط فرحتهم بمناسبة قرب رفاف سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وذلك من خلال رفع التهنئة والتبريكات والتوقيع على أكبر كتاب مباركة لسموه والذي أطلقته بلدية السلط الكبرى وقناة تراث السلط بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وبمشاركة شعبية واسعة من مختلف أطياف المجتمع، بحضور الفعاليات الرسمية والشعبية.

وقال رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان خلال توقيعه على كتاب التهنئة في احتفال اقيم في حرم الجامعة بحضور عطوفة رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري والأساتذة نواب الرئيس والهيئة التدريسية والإدارية وحشد من طلبة الجامعة:

بكل آيات المحبة والفرح والاعتزاز، نرفع خالص التهاني والتبريك لمولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ولسيدي صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأمين ولعروسه الكريمة رجوة خالد ال سيف، بمناسبة زفافهما الميمون، داعين الله العلّي القدير أن يبارك لهما وعليهما ويرزقهما الذرية الصالحة، وان يحفظ الله سمو الأمير المفدى سندا وذخرا لمليكنا الأغلى ومملكتنا الحبيبة والأردنيين جميعا الذين يلتفون حول القيادة الهاشمية الحكيمة.

وعبرت اسرة الجامعة عن سعادتها وفرحتها بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدين ان عرس سمو الامير الحسين هو عرس وفرحة لكل بيت أردني، رافعين أجمل باقات التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولسمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.