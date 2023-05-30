من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
16:38
صفعة لرئيس الوزراء الياباني .. اضطر لإقالة ابنه بعد تصرف غير مناسب
16:26
والد ميسي يصدم برشلونة ويزف بشرى سارة لعشاق الهلال السعودي
16:20
استرجاع نقدي بنسبة 25% على تطبيقات التوصيل باستخدام بطاقة ISKAN V-Card الرقمية
16:10
الطاقة تحتفل باستقلال المملكة الـ 77 و عقد قران ولي العهد سمو الأمير الحسين
16:07
عمان الأهلية تشارك الأردنيين فرحتهم بزفاف سمو ولي العهد المعظم …صور
15:47
انخفاض مبيعات السولار 16% في الثلث الأول من 2023
15:39
أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي المستشارين والملحقين الثقافيين العرب ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم
15:35
زيادة الطلب على الدينار مع نشاط الحركة السياحية بالأردن
15:29
إربد: إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية
15:26
أسرة جامعةِ البترا تهنئ الملك بزفاف ولي العهد
الرئيسية
جامعات
أسرة جامعةِ البترا تهنئ الملك بزفاف ولي العهد
منذ ساعة واحدة
وطنا اليوم:أسرة جامعةِ البترا تهنئ الملك بزفاف ولي العهد
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:38
صفعة لرئيس الوزراء الياباني .. اضطر لإقالة ابنه بعد تصرف غير مناسب
16:26
والد ميسي يصدم برشلونة ويزف بشرى سارة لعشاق الهلال السعودي
16:20
استرجاع نقدي بنسبة 25% على تطبيقات التوصيل باستخدام بطاقة ISKAN V-Card الرقمية
16:10
الطاقة تحتفل باستقلال المملكة الـ 77 و عقد قران ولي العهد سمو الأمير الحسين
16:07
عمان الأهلية تشارك الأردنيين فرحتهم بزفاف سمو ولي العهد المعظم …صور
15:47
انخفاض مبيعات السولار 16% في الثلث الأول من 2023
15:39
أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي المستشارين والملحقين الثقافيين العرب ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم
15:35
زيادة الطلب على الدينار مع نشاط الحركة السياحية بالأردن
15:29
إربد: إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية
14:47
مقتل مستوطن بإطلاق نار قرب طولكرم
14:21
إيعاز بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة
14:06
الحبس 3 أشهر لـ مريض بالإيدز سرق علكة من أحد المولات
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن