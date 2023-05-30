بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

أسرة جامعةِ البترا تهنئ الملك بزفاف ولي العهد

منذ ساعة واحدة
أسرة جامعةِ البترا تهنئ الملك بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:أسرة جامعةِ البترا تهنئ الملك بزفاف ولي العهد

WhatsApp Image 2023 05 30 at 3.22.19 PM - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:38

صفعة لرئيس الوزراء الياباني .. اضطر لإقالة ابنه بعد تصرف غير مناسب

16:26

والد ميسي يصدم برشلونة ويزف بشرى سارة لعشاق الهلال السعودي

16:20

استرجاع نقدي بنسبة 25% على تطبيقات التوصيل باستخدام بطاقة ISKAN V-Card الرقمية

16:10

الطاقة تحتفل باستقلال المملكة الـ 77 و عقد قران ولي العهد سمو الأمير الحسين

16:07

عمان الأهلية تشارك الأردنيين فرحتهم بزفاف سمو ولي العهد المعظم …صور

15:47

انخفاض مبيعات السولار 16% في الثلث الأول من 2023

15:39

أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي المستشارين والملحقين الثقافيين العرب ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم

15:35

زيادة الطلب على الدينار مع نشاط الحركة السياحية بالأردن

15:29

إربد: إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

14:47

مقتل مستوطن بإطلاق نار قرب طولكرم

14:21

إيعاز بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

14:06

الحبس 3 أشهر لـ مريض بالإيدز سرق علكة من أحد المولات

وفيات

وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة اللهوفيات الأحد 28-5-2023جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباع