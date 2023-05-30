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العثور على جثة الفتى المفقود في الزرقاء

منذ 3 ساعات
العثور على جثة الفتى المفقود في الزرقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ طواقم مديرية الأمن العام من الدفاع المدني والشرطة التابعة لمحافظة الزرقاء يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي عملت منذ تلقي البلاغ بالبحث والتفتيش وبشكل متواصل ولأكثر من 24 ساعة متواصلة منذ اللحظة الأولى من تلقي البلاغ على رقم الطوارئ الموحد 911، عن الفتى المفقود بمنطقة السخنة في محافظة الزرقاء.
وبيّن الناطق الإعلامي أن العمل المتواصل للفرق المختصة والجهود الكبيرة التي بُذِلتْ في عمليات البحث والتفتيش مكنتهم من العثور عليه متوفى داخل مجرى سيل، لا سيما أن المنطقة التي تم البحث فيها تتجاوز الأربعين كيلو متر.
وأكدت مديرية الأمن العام مرةً أخرى بعدم الاقتراب من برك تجمع مياه الأمطار نظراً لِما تشكله من خطر على الأشخاص، لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية والصحراوية من المملكة والتي تُعد من أكثر الأماكن لتجمع مياه الأمطار


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