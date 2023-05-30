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عضو هيئة تدريس من جامعة فيلادلفيا تشارك المنتدى الثقافي لمدارس فيلادلفيا‎‎

منذ 3 ثواني
عضو هيئة تدريس من جامعة فيلادلفيا تشارك المنتدى الثقافي لمدارس فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:شاركت الدكتورة سناء خليل السيد من كلية الآداب والفنون في المنتدى الثقافي الذي تعقده مدارس فيلادلفيا الوطنية بعنوان” الثقافة البيئية وارتباطها بالصحة النفسية”، حيث قدمت الدكتورة سناء محاضرة تناولت فيها الاضطرابات النفسية التي من الممكن أن تنشأ عن التغيرات المناخية المتمثلة في التساقط المطري الكثيف والفيضانات والجفاف. وتحدث في المنتدى أيضا ممثلا عن وزارة الزراعة الدكتور عزت العجمية حيث تطرق الى مفاهيم التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة وأساليب الحد منها والتكيف معها.
حضر المحاضرة مجموعة كبيره من طلبة الارشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا وممثلين من طلاب المدارس الذين هدف وجودهم الى تنمية مهارات الطلبة المتمثلة في مهارات فنيات الحوار ومهارات الاتصال والتواصل والتفكير والدمج بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال اتاحة المجال للطلبة للمشاركة في المنتديات الثقافية لتسليط الضوء على العلاقة بين التربية والثقافة بأنواعها. خلال الزيارة تم عمل جولة إثرائية الى قسم الارشاد المدرسي في المدرسة حيث استمع الطلاب الى فنيات عملية في الارشاد المدرسي من فبل مرشدي المدرسة.


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