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مشاركة رئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا المؤتمر الأردني الأول للصحة النفسية‎‎

منذ 3 ثواني
مشاركة رئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا المؤتمر الأردني الأول للصحة النفسية‎‎

وطنا اليوم:كجزء من رسالة قسم الإرشاد النفسي للمساهمة في كل ما من شأنه نشر الوعي النفسي والتعاون مع المؤسسات الراعية للصحة النفسية من جامعات ومستشفيات، شاركت الدكتورة لينة عاشور رئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا في المؤتمر الأردني الأول للصحة النفسية والذي عقد في فندق الانتركونتننتال عمان برعاية الجامعة الأردنية. وقد شاركت الدكتورة عاشور في ورشة نقاشية في المؤتمر بعنوان “التوجهات المسقبلية للتكنولوجيا في مجال الصحة النفسية”. والتي عرَّفت فيه عن التطبيقات الداعمة للصحة النفسية وأثرها على تقديم الخدمات النفسية كما ناقشت ايجابيات وسلبيات هذه التطبيقات وكيف من الممكن تطويعها لتناسب البيئة المحلية كما أشارت لتأثير الذكاء الصناعي في مجالات الصحة النفسية. وقد لاقت الورشة استحسان الحضور والذي من خلال مناقشتهم أكدوا على أهمية هذا الموضوع وضرورة تسليط الضوء على مساهمات التكنولوجيا في المؤتمرات العلمية في المستقبل.

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