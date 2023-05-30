كليه العلوم الطبية المساندة في فيلادلفيا تكرم المتفوقين في لوحة الشرف للفصل الاول 2022 2023‎‎

وطنا اليوم:عُقد لقاء تكريمي للطلبة المتفوقين في كلية العلوم الطبية المساندة يوم الاحد الموافق 28-05-2023 في قاعة اجتماعات الكلية، حيث رحبت عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور فدوى الحلايقة بالطلبة المتفوقين وباركت لهم تميزهم واكدت ان هذا التكريم جاء تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم المتميزة في دراستهم. وبينت أن جامعة فيلادلفيا وبالأخص كلية العلوم الطبية المساندة، حريصة كل الحرص بكادرها على دعم وتشجيع الطلاب للسعي لتحقيق النجاح المتميز في تعليمهم الجامعي وتامين بيئة صحية داعمة لتنمية مهاراتهم المختلفة ليكونوا منافسين أقوياء في سوق العمل. وأضافت الدكتورة الحلايقة على ان الكلية ناشئة تحرص على ان تخرج اجيالاً تحمل اسمها العريق لتكون حاضنة لكل المميزين والذين يريدون تفوقاً ملموساً على المستوى العلمي والمهني. من جهته اكد الدكتور هاني حمد رئيس لجنة الارشاد الأكاديمي والمشرف على عقد هذا اللقاء، ان لتكريم المتفوقين يأتي كخطوة هامة للتحفيز وخلق روح المنافسة الطيبة بين الطلاب للتميز. وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات التقديرية للطلبة المتميزين بحضور الأستاذ الدكتور فؤاد عبد الله رئيس قسم العلاج الطبيعي والدكتورة نور بطارسة رئيس قسم التغذية السريرية والحميات بالإضافة الى الكادر التدريسي والإداري في الكلية وتم اخذ صور تذكارية توثق هذا الحدث الجميل الذي رسم السعادة على وجوه الطلبة وذويهم .