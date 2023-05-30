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هل يتعرّف التأمين على تضرر المركبات من الأحوال الجوية؟

منذ 4 ساعات
هل يتعرّف التأمين على تضرر المركبات من الأحوال الجوية؟

 

وطنا اليوم – قال المحامي رائد كردية:إن نص المواد القانونية لا يسعف المؤمن له بالمطالبة بالتعويض اذا كان نوع تأمينه ” ضد الغير ” في حال تضرر مركبته من الأحوال الجوية.

وأضاف أن المشتركين بالتأمين الشامل تخضع عملية تعويضهم من عدمها الى نصوص العقد بين المشترك و الشركة.

واوضح في تصريح له أن صندوق تعويض المركبات المتضررة من الحوادث في البنك المركزي لا يشملهم التعويض.

وكان مدير اتحاد شركات_التأمين مؤيد كلوب قال في تصريحات سابقة: إن الضرر الناتج عن البرد والامطار لا يشمل المركبات المؤمنة ضد الغير.

وأكد أن التأمين الإلزامي من الدولة (ضد الغير) لا يغطي جسم المركبة نفسها.

وأوضح كلوب أن التأمين يشمل السائق والرّكاب في حال وقوع ضرر عليه.

وتابع: في حال وجود تأمين تكميلي- ضد الغير للمركبة، فإنه يعتبر شاملا لجسم المركبة”.

وأفاد: “إذا كان تأمين_المركبة شامل، ولا يوجد في العقد نص صريح، يشير الى عدم شموله للأضرار الجوية، فإن أي ضرر يلحق بالمركبة في المنخفضات الجوية تكون مشمولة بالتأمين”.


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