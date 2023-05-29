هل تعوض شركات التأمين المركبات المتضررة من البرد

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، الاثنين، إنّ المركبة التي تضررت من تساقط البرد أو ما يصنف ضمن “الكوارث الطبيعية” والتي يكون عقدها التأميني “ضد الغير” مستثناة من التعويض.

وأضاف سميرات، أن البوليصة هي أساس التعامل مع التعويض من عدمه بين صاحب المركبة المتضررة وشركة التأمين.

وفي حال التأمين “الشامل”، أوضح سميرات أن بعض بوالص التأمين تكون شاملة للكوارث الطبيعية وبعضها لا وبحسب العقد المتفق عليه.

وتضررت مركبات في مناطق عدة في العاصمة عمّان جراء تساقط للبرد مما أدى لتحطم زجاجها وتضرر في أجزاء مختلفة من المركبة.