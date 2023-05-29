بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا تقيم يومها العلمي وملتقى الخريجين‎‎

منذ 3 ثواني
كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا تقيم يومها العلمي وملتقى الخريجين‎‎

وطنا اليوم:برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا وبحضور الاستاذ الدكتور خالد سرطاوي نائب الرئيس عقدت كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة يوماً علمياً وملتقى للخريجين بعنوان ” الأبنية الذكية “.
وأكد رئيس الجامعة، فخره واعتزازه بكلية الهندسة بجميع أقسامها المتميزة، التي تحتوي على أحدث الأجهزة العلمية، والمختبرات والمشاغل المتميزة، قادرة على تخريج المهندسين المتميزين لرفد سوق العمل بالكفاءات العالية المؤهلة.
وقد قدم كل من: م. فراس عبيدو من شركة الشرق العربي لأنظمة التحكم , م. شفاء خطاطبة من جمعية البناء الأخضر, وم. اسامة الحجاوي من شركة صقر درونز محاضرات علمية متعلقة بالمباني الذكية. و قد تحدث أيضا عدد من المهندسين الخريجين عن خبراتهم العملية بعد الدراسة, و تم تبادل الخبرات مع الطلبة على مقاعد الدراسة, هذا و قد تم توزيع الدروع و شهادات التقدير على الضيوف المتحدثين , وشكر الأستاذ الدكتور محمد بني يونس عميد الكلية بتوجيه رسالة شكر للجنة التحضيرية و للضيوف الكرام. و قد أختتم اليوم العلمي بفقرة فنية قدمتها فرقة الجامعة بمناسبة عيد الاستقلال و قرب زفاف سمو ولي العهد حفظه الله و رعاه.

صورة 2 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:35

وفيات الاثنين 29-5-2023

09:33

حسيننا أردني هاشمي طاهر القلب مضيء الفكر

09:30

تعليق الدوام في مدارس لواء الرويشد بالبادية الشمالية

09:25

سلطة إقليم البترا تدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول

09:13

الأمن يجدد تحذيراته مع حالة عدم الاستقرار الجوي

09:07

إعادة فتح طرق مغلقة في مادبا والكرك والبترا والعقبة

09:01

شاهد : تحطم عدد من زجاج المركبات والخزانات الشمسية نتيجة تساقط البرد

08:46

عاجل – فرق الإنقاذ والاسعاف التابعة لدفاع مدني العقبة تعثر على جثة ثلاثيني بعد أن جرفه السيل في منطقة الشامية التابعة لمحافظة العقبة

08:40

مشادة بين المعايطة ومستشار الرئيس العراقي والسبب حزب البعث

06:28

دولة الكبتاغون من التصنيع الى التوزيع ورقة ابتزاز سياسي

06:13

قرية ينهي كل سكانها التصويت في 29 ثانية

06:06

انتخابات الإعادة للرئاسة التركية

وفيات

وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة اللهوفيات الأحد 28-5-2023جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023