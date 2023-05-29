كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا تقيم يومها العلمي وملتقى الخريجين‎‎

وطنا اليوم:برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا وبحضور الاستاذ الدكتور خالد سرطاوي نائب الرئيس عقدت كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة يوماً علمياً وملتقى للخريجين بعنوان ” الأبنية الذكية “.

وأكد رئيس الجامعة، فخره واعتزازه بكلية الهندسة بجميع أقسامها المتميزة، التي تحتوي على أحدث الأجهزة العلمية، والمختبرات والمشاغل المتميزة، قادرة على تخريج المهندسين المتميزين لرفد سوق العمل بالكفاءات العالية المؤهلة.

وقد قدم كل من: م. فراس عبيدو من شركة الشرق العربي لأنظمة التحكم , م. شفاء خطاطبة من جمعية البناء الأخضر, وم. اسامة الحجاوي من شركة صقر درونز محاضرات علمية متعلقة بالمباني الذكية. و قد تحدث أيضا عدد من المهندسين الخريجين عن خبراتهم العملية بعد الدراسة, و تم تبادل الخبرات مع الطلبة على مقاعد الدراسة, هذا و قد تم توزيع الدروع و شهادات التقدير على الضيوف المتحدثين , وشكر الأستاذ الدكتور محمد بني يونس عميد الكلية بتوجيه رسالة شكر للجنة التحضيرية و للضيوف الكرام. و قد أختتم اليوم العلمي بفقرة فنية قدمتها فرقة الجامعة بمناسبة عيد الاستقلال و قرب زفاف سمو ولي العهد حفظه الله و رعاه.