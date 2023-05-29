حسيننا أردني هاشمي طاهر القلب مضيء الفكر

بقلم / سارة طالب السهيل

يعيش شعبنا الأردني أفراح كم نشتاق اليها بزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، ولي عهد الأردن ، على الآنسة رجوة آل سيف ، فأسمى التهاني والتبريكات القلبية بالزواج السعيد للأمير فأميرنا غالي علينا وثمين وسعيدة الحظ من ناسبت أهلها بهاشمي سليل قريش وسبط الرسول .

هذا الزواج الميمون باذن الله تعالى ، مناسبة للحديث عن الأمير الحسين الذي هو أكبرأنجال الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا ، وهو السليل الثاني والأربعون للنبي محمد ، عليهالصلاة والسلام ، وهو الشاب الفارس المقاتل برتبة نقيب بالقوات المسلحة الاردنية .

والامير نموذج مشرف للشباب العربي في حرصه علي التسلح بالعلم وبالعمل معا ،أنهى تعليمه الثانوي بمدرسة كينغز أكاديمي 2012 ، وواصل رحلته التعليمية بدراسة التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون بأمريكا و تخرج منها عام 2016 ، وفي العام التالي تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست ، وصار وليا للعهد منذ يوليو 2009 .

وتدرب على مختلف صنوف المهارات والعمليات القتالية ، حيث حصل على دورة قيادة الزوارق ودورة الغطس التعبوي في القوة البحرية الملكية الأردنية وشارك مجموعة الزوارق المقاتلة في الواجبات والدوريات والتمارين عام 2019 ، وشارك أيضا في تمارين القفز المظلي بامريكا ، وشارك القوات المسلحة الأردنية بالعديد من الدورات التدريبية العسكرية.

يحمل ولي العهد في جيناته الوراثية شيم الاخلاق العربية الاصيلة من حيث التواضع والأدب الجم مع الناس وزملاء الدراسة والعمل ، والتعامل مع الاخر بروح الود والقرب اللذان يعكسان طيبة القرب والصفاء النفسي والروحي ، وهذه القيم الاخلاقية رصدها زملائه بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ورصدها الشباب الاردني في مبادراته اتجاههم .

وبين القيم الاخلاقية لولي العهد والذكاء الفطري المتوارث عن ابيه وجده الحسين بن طلال ،والتحليق في سموات النجاح والحافظ علي تراب الوطن وأمن الشعب ، نجد ولي العهد عاشقا للطيران كجده ، ويعلق شعب الادرن عليه آمالا عريضة في النهوض بالوطن اقتصاديا وعسكريا وأمنيا .

ينطلق الرهان الشعبي على ولي العهد من حرصه علي التمسك بمقومات الهوية العربيه لوطنه ، والقدرة السياسية علي اقامة تحالفات دولية واقليمية من شأنها الحفاظ على الامن القومي الاردني من مخاطر التحديات الاقليمية .

مشاريعه وانشطته

ذكاء ولي العهد السياسي والاجتماعي ظهر في بواكير صباه ، حيث اقترب من جيله وجيل الشباب الصاعد بالاردن و متابعة شؤونهم بسوق العمل و التعليم ، فهو يؤمن بأن الشباب الاردني هو ثروة الوطن ورواد المستقبل وفرسانه .

وقد ترجم ولي العهد هذا المنظور الوطني تجاه الشباب في العديد من المواقف منها كوكبة من المؤسسات والمبادرات الرامية الى رفع الوعي لدى الشباب وتحسين ظروف حياتهم ، وأنشأ مؤسسة تحمل اسمه عام 2015 لتعظيم دور الشباب في بناء الوطن .

تبرز شخصية ولي العهد وتوجهه الوطني من خلال التمسك بالاصالة العربية للحفاظ على هوية الاردن الثقافية الحضارية العربية ، والاخذ بأساب النهوض العلمي والتقني عبر مبادراته وتأسيس جامعة الحُسين التقنية المعنية بتقديم التعليم التقني وتعزيز المهارات الخاصة بسوق العمل ، ودعمُ التعليم النوعي بمجالات الرياضيات والهندسة والعلوم .

ومن المشرف ، ان يقود ولي العهد حملة المحافظ على الهوية العربية عبر مبادرة “ض” الساعية لإبراز هوية الشباب بالمحافظة على اللغة العربية.وجاء “مصنعُ الأفكار ” ضمن مبادرات ولي العهد لاطلاق العنان لدعم المخترعين والمبتكرين بالاردن وغيرها ، ومنح براءات الاختراع ومساعدة الشباب على تقديم مشاريعهم المبتكرة لدعم اقتصاد دولتهم .

وفتح ولي العهد أمام شباب الادرن ، الباب للتدريب في “ناسا”،و المشاركة بأبحاث مركز أيمز التابع لوكالة ناسا في برنامج مكثَّف على مدى 10 أسابيع تحت إشراف الخُبراء المُختصين .

توجه ولي العهد للشباب كان ركيزة اساسية لعمله الوطني وتجلى ذلك في العديد من الانشطة الرامية الى متابعة شؤون الشباب وتعزيز أدوارهم في التعليم وسوق العمل

أخذت هذه الانشطة شكل مبادرات عملية علي الارض مثل مبادرة “سمع بلا حدود” الخاصة بتقديم الدعم الطبي وزراعة أجهزة القواقع لفاقدي السمع ، و إعادة تأهيلهم ليتمكنوا من الاندماج مع المجتمع .

وأيضا مبادرة “نوى” المختصة بدعم دور المجتمع المدني وربط المتطوعين والمُتبرعين بالجمعيات المُختصة والخيرية إلكترونيا .

مظاهر كثيرة في توجهات وسلوك ولي العهد عكست حرصه وقربه من الشعب الأردني ومنها نزوله الى موقع الاحتجاجات الشعبية بعمان قبل عدة سنوات مكالبا قوات الامن بحمايةالمحتجين حول مقار الحكومة ، وقيامه بتوزيع المساعدات ومساندة الطواقم الأمنية والطبيّة خلال أزمة كرونا .

وعلى الصعيد الاقتصادي ، فان اهتمام ولي العهد ينصب ايضا على تعظيم دور الشباب في النهوض الاقتصادي وتجاوز الازمات الاقتصادية ، وهو ما تجلى في خطابه عام 2017 بجلسة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت ، حيث طالب السياسيين وقادة الأعمال من أكثر من 50 دولة ، بحقوق الشباب العربي في صناعة المستقبل ، وبالفرص العادلة لهم .

الشجاعة والنبوغ السياسي

يتمتع ولي العهد بنبوغ سياسي مبكر تجلى في عامه العشرين حين كان اصغر سياسي يرأس جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك . وألقى خطابا جريئا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة متناولا التطرف والإرهاب .

وتبنى ولي العهد بنفسه بـ”إعلان عمّان“ مع مدخلات من أكثر من عشرة آلاف من بناة السلام الشباب في المنتدى العالمي الأول للشباب والسلام والأمن .

و أشرف ولي العهد على إعداد برنامج “رفاق السلاح” لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ، وغيرها من الانشطة التي تؤكد انغماس ولي العهد مبكرا بالعمل السياسي الوطني الواعي

ومن أكثر ما شد انتباهي قبل عدة ايام حين كنت أشاهد فيديو سجل لجلالة الملك عبدالله الثاني يصطحب الأمير الحسين و الأميرة ايمان لزيارة والدتهم الملكة رانيا العبدالله في المستشفى حين انجبت الاميرة الحبوبة سلمى فقد لفت انتباهي دماثة اخلاق الأمير الطفل آنذاك و كيف جلس على الكرسي يقرأ فهو منذ نعومة اظافره يشده الكتاب و يهوى القراءة و في حكت لي شقيقتي التي كان ابنها مع الأمير في المدرسة ان ولي العهد الحسين كان يحمل اخلاق الهاشميين من التواضع و الأدب مع كل الاطفال و المدرسين و اهالي الطلاب وكان يتمتع منذ طفولته بذوق راق وقرب من الناس و بالفعل حين تتابع ولي العهد في مواقع التواصل الاجتماعي في الانستجرام وغيرها تشعر بأنك تعرف ما يجول في قلبه فهو طبيعي و غير متكلف و لا متصنع يتصرف بتلقائية شديدة و طيبة قلب واضحة و منشوراته صادقه تشعرك انه واحد من الجميع فكل واحد يشعر ان هذا الشاب الطيب النبيل يخصه لدرجة ان تعليقات الناس تحت صوره تشعرك بأن كل المعلقين اهله واخوته و احبابه و هم ملايين .و يلفت نظري محبته و رعايته لاخوته و تعامله الراقي مع اخواته اضافة لروح الدعابة و خفة الدم التي يمتلكها خاصة مع الأميرة سلمى فهو رزين و قوي حين اللزوم و لطيف بمشاعر جياشة في المواقف العاطفية

حين يقول الجميع رأيه في الامير الحسين فنحن لا نقول الا الحقيقه ويشهد الشعب الاردني .

و ختاما ادعو من كل قلبي لحسيننا الاردني كل التوفيق و الخير و السعادة و اليمن و البركات