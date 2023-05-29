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الأمن يجدد تحذيراته مع حالة عدم الاستقرار الجوي

منذ ساعة واحدة
الأمن يجدد تحذيراته مع حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها نتيجة الأحوال الجوية السائدة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي قد يتخللها هطولات مطرية وهبوب رياح محملة بالغبار والأتربة، في أجزاء متفرقة من المملكة وخاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.
ودعت مديرية الأمن العام إلى أخذ الحيطة والحذر من احتمال تشكل السيول خاصة في جنوب وشرق المملكة، مؤكدة على ضرورة الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.
وحذرت المديرية من الغبار الكثيف، لافتة إلى ضرورة التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية، والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون والجهاز التنفسي والربو والحساسية.
وأهابت المديرية بالمواطنين الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة


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