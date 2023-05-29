شاهد : تحطم عدد من زجاج المركبات والخزانات الشمسية نتيجة تساقط البرد

وطنا اليوم:تبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وسط تضرر مركبات من تساقط البرد

واظهرت الصور تحطم انابيب الخزانات الشمسية لمنزل احد المواطنين في منطقة شفا بدران بعد تساقط كثيف لحبات البرد كبيرة الحجم، وبين المواطن ، ان تساقط البرد كان كثيف في المنطقة مما تسبب بتحطم زجاج عدد من المركبات في المنطقة وتحطم انابيب امتصاص الطاقة الشمسية لخزانات المياه.

وتشهد محافظات المملكة الوسطى والشمالية في هذه الاثناء تساقطاً كثيفاً للامطار مصحوبة بزخات قوية من البرد .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 26 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 24 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 14، وفي مرتفعات الشراة 21 – 12، وفي مناطق البادية 29 – 17، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الأغوار الشمالية 33 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 24، وفي البحر الميت 34 – 23، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.