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09:49
كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا تقيم يومها العلمي وملتقى الخريجين
09:35
وفيات الاثنين 29-5-2023
09:33
حسيننا أردني هاشمي طاهر القلب مضيء الفكر
09:30
تعليق الدوام في مدارس لواء الرويشد بالبادية الشمالية
09:25
سلطة إقليم البترا تدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول
09:13
الأمن يجدد تحذيراته مع حالة عدم الاستقرار الجوي
09:07
إعادة فتح طرق مغلقة في مادبا والكرك والبترا والعقبة
09:01
شاهد : تحطم عدد من زجاج المركبات والخزانات الشمسية نتيجة تساقط البرد
08:46
عاجل – فرق الإنقاذ والاسعاف التابعة لدفاع مدني العقبة تعثر على جثة ثلاثيني بعد أن جرفه السيل في منطقة الشامية التابعة لمحافظة العقبة
08:40
مشادة بين المعايطة ومستشار الرئيس العراقي والسبب حزب البعث
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عاجل – فرق الإنقاذ والاسعاف التابعة لدفاع مدني العقبة تعثر على جثة ثلاثيني بعد أن جرفه السيل في منطقة الشامية التابعة لمحافظة العقبة
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
09:49
كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا تقيم يومها العلمي وملتقى الخريجين
09:35
وفيات الاثنين 29-5-2023
09:33
حسيننا أردني هاشمي طاهر القلب مضيء الفكر
09:30
تعليق الدوام في مدارس لواء الرويشد بالبادية الشمالية
09:25
سلطة إقليم البترا تدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول
09:13
الأمن يجدد تحذيراته مع حالة عدم الاستقرار الجوي
09:07
إعادة فتح طرق مغلقة في مادبا والكرك والبترا والعقبة
09:01
شاهد : تحطم عدد من زجاج المركبات والخزانات الشمسية نتيجة تساقط البرد
08:40
مشادة بين المعايطة ومستشار الرئيس العراقي والسبب حزب البعث
06:28
دولة الكبتاغون من التصنيع الى التوزيع ورقة ابتزاز سياسي
06:13
قرية ينهي كل سكانها التصويت في 29 ثانية
06:06
انتخابات الإعادة للرئاسة التركية
وفيات
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مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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سياسة الخصوصية
من نحن