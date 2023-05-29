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عاجل – فرق الإنقاذ والاسعاف التابعة لدفاع مدني العقبة تعثر على جثة ثلاثيني بعد أن جرفه السيل في منطقة الشامية التابعة لمحافظة العقبة

منذ ساعة واحدة
عاجل – فرق الإنقاذ والاسعاف التابعة لدفاع مدني العقبة تعثر على جثة ثلاثيني بعد أن جرفه السيل في منطقة الشامية التابعة لمحافظة العقبة

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