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التعليم العالي تقر تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية

منذ 3 ثواني
التعليم العالي تقر تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية

وطنا اليوم:أكد الأحد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة بأن مجلس التعليم العالي قد أقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 4-5-2023 تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، حيث تم إصدارها من قبل المجلس بمقتضى أحكام المادة (8) والمادة (11) من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية رقم (68) لسنة (2022).
وأكد محافظة بأن مجلس التعليم العالي رفع التعليمات المُقرة إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية حسب الأصول


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