طلبة تمريض فيلادلفيا في زيارة لإدارة حماية الأسرة والأحداث

وطنا اليوم:زار عدد من طلاب كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا إدارة حماية الأسرة والأحداث، بهدف الاطلاع على آلية عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

حيث تم تقديم ايجاز يتحدث عن دور الإدارة في تعزيز منظومة الحماية وتقديم خدمات أمنية للمواطنين في مجال حماية الأسرة والأحداث من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة باستخدام أحدث التقنيات، وضمن أعلى معايير الخصوصية والسرية بالتعاون مع الجهات الشريكة.