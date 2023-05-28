اسرة الكلية الجامعية للتكنولوجيا ــ ابو علندا تهنئ الملك وولي العهد بعيد الاستقلال 77

وطنا اليوم – اسرة الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا ــ ابو علندا ممثلة بمجلس الامناء وهيئة المديرين وعميدها الاستاذ الدكتور احمد السلايمة والهيئات التدريسية والادارية والطلابية والعلاقات العامة يتشرفون برفع اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قائد المسيرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو ولي العهد الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، ، والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بذكرى عيد الاستقلال السابع والسبعين .

معاهدين جلالته أن نبقى خلف قيادته الحكيمة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتقدم.

وكل عام والأردن الغالي وقيادته الملهمة وشعبه النبيل الف خير.