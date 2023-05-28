هندسة عمان الأهلية تستضيف طلبة مدارس الجامعة

وطنا اليوم:استضافت كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية طلبة المرحلة الثانوية من مدارس الجامعة مؤخرا.

وقد حضر اللقاء بالإنابة عن عميد كلية الهندسة كلاً من الاستاذ الدكتور جمال النابلسي نائب العميد للشؤون الاكاديمية والدكتورة ساندرا المطارنة نائب العميد لشؤون الاعتماد والجودة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

وتخلل اللقاء عرض تعريفي عن الجامعة قدمته الدكتورة اماني الغرايبة وشمل نبذة عن التخصصات التي تقدمها كلية الهندسة.

واختتمت الزيارة بجولة على عدد من مرافق الكلية اطلع خلالها الطلبة على التقنيات الحديثة والمشاريع في مختبرات الكلية في الاقسام المختلفة.