بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

هندسة عمان الأهلية تستضيف طلبة مدارس الجامعة

منذ 3 ثواني
هندسة عمان الأهلية تستضيف طلبة مدارس الجامعة

وطنا اليوم:استضافت كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية طلبة المرحلة الثانوية من مدارس الجامعة مؤخرا.
وقد حضر اللقاء بالإنابة عن عميد كلية الهندسة كلاً من الاستاذ الدكتور جمال النابلسي نائب العميد للشؤون الاكاديمية والدكتورة ساندرا المطارنة نائب العميد لشؤون الاعتماد والجودة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
وتخلل اللقاء عرض تعريفي عن الجامعة قدمته الدكتورة اماني الغرايبة وشمل نبذة عن التخصصات التي تقدمها كلية الهندسة.
واختتمت الزيارة بجولة على عدد من مرافق الكلية اطلع خلالها الطلبة على التقنيات الحديثة والمشاريع في مختبرات الكلية في الاقسام المختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:01

مشاركة “العمارة والتصميم” في عمان الاهلية بفعاليات محلية وعربية ودولية

14:01

كيف تكشفت «الحقيقة الفلسطينية»، و«الرواية الصهيونية»؟

14:00

أداب وعلوم عمان الأهلية تستضيف رئيس قسم الاعلام بمستشفى الرشيد وتنظم زيارة للمكتبة الوطنية

13:58

رئيس عمان الأهلية يؤكد ضرورة زيادة نشر التوعية المرورية لدى الطلبة

13:54

إغلاق طريق العطارات بسبب ارتفاع منسوب المياه

12:49

كلية العلوم الطبية المساندة في فيلادلفيا تعقد ورشة عمل حول مبادئ الإحصاء الحيوي‎‎

12:44

مربو الأغنام يشتكون من عدم السماح بالتصدير للسعودية

12:39

‏تقييم التجربة الحزبية اصبح واجباً

12:20

مخاوف من ضياع حقوق 700 عامل في مصنع ألبسة

12:13

فرحك فرح القلوب

11:34

ردود فعل واسعة على التجاوزات في عيد الاستقلال

11:22

صحيفة تكشف عن الطريقة التي تراقب فيها إسرائيل أعماق بلاد الشام

وفيات

وفيات الأحد 28-5-2023جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة الله