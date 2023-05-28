مشاركة “العمارة والتصميم” في عمان الاهلية بفعاليات محلية وعربية ودولية

وطنا اليوم:قامت مختلف أقسام كلية العمارة والتصميم في جامعة عمان الاهلية في الاونة الاخيرة بفعاليات ومشاركات متعددة على مختلف الصعد المحلية والعربية والعالمية كان من بينها عرض أعمال فنية من الكلية ضمن مقتنيات متحف الفن المعاصر في كوريا الجنوبية، و المشاركة بفعاليات إطلاق جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في نسختها العاشرة، الى جانب المشاركة بفعاليات ملتقى التصميم للوسائط الرقمية الأول.

فمن جهة ، وافقت لجنة التحكيم في متحف الفن المعاصر في كوريا الجنوبية على عرض عمليين فنيين فئة التصوير الفوتوغرافي للدكتورة حنان الشيخ من قسم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، وذلك ضمن المعرض الذي أقيم في 17/5/2023 تحت عنوان Value 2023) ) حيث تم طباعة وعرض الأعمال الفنية لتكون ضمن مقتنيات المتحف.

ويضم المشروع الفني المشارك إنتاجاً بحثياً تطبيقياً يحمل عنوان (أنطولوجيا الوجود الإنساني في جائحة كورونا)، وتم تنفيذ المشروع عام (2020) حيث استغرق سبعة أشهر من العمل والبحث المتواصل، ويؤكد المشروع على ضرورة وجود نقطة تلاقي بين النظريات الفلسفية المعاصرة وبين الفن وذلك لرفع الانتاج الفني نحو فهم الوجود الإنساني في سياقات تاريخية وأيديولوجية وأركيولوجية واجتماعية مختلفة.

ويذكر أن عدد الفنانين المشاركين هو (25) فناناً عالمياً، وتعتبر مشاركة جامعة عمان الأهلية هي المشاركة العربية الوحيدة في هذا المعرض.

ومن جهة اخرى، شارك الدكتور كريم فاضل رئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي في الكلية في فعاليات إطلاق جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في نسختها العاشرة، التي نظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، بحضور المستشار فيصل الحوسني القائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان وتضمنت الجائزة ثلاثة محاور؛ الأول في دراسات الإعلام والاتصال، والثاني في الإخراج السينمائي، والثالث في مجال الرواية، وجرى استعراض شروط ومعايير المشاركة في الجائزة والفئات المستهدفة وقيمة الجوائز وفئاتها التي تمنح للفائزين.

كما شارك قسم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، وقسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي في فعاليات ملتقى التصميم للوسائط الرقمية الأول الذي نظمته جامعة العلوم التطبيقية ، والذي انطلقت فعالياته يوم الإثنين الموافق 22/5/2023 وشارك في فعاليات الملتقى الدكتور عمران حسن نائب العميد للشؤون الأكاديمية، والدكتورة فاتن الجزار رئيس قسم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، والدكتور كريم فاضل رئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، والدكتورة أرين الشرعة عضو الهيئة التدريسية بقسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، وكوكبة من طلبة الكلية الذين شاركت أعمالهم في الملتقى وكان لها حضورها المتميز من بين أعمال الطلبة المشاركين من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة.

وتأتي هذه المشاركات في إطار سياسة الانفتاح على المؤسسات المعنية بالشأن الفني على المستوى المحلي والعربي والدولي التي تنتهجها الجامعة بما يحقق رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية، ويأتي كذلك في سياق دعم التوجه نحو الاعتمادات المحلية والدولية