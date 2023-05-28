أداب وعلوم عمان الأهلية تستضيف رئيس قسم الاعلام بمستشفى الرشيد وتنظم زيارة للمكتبة الوطنية

وطنا اليوم:تحقيقا لرؤية ورسالة جامعة عمان الأهلية، وتفعيلا لتحقيق التعاون مع المجتمع المحلي، وانطلاقا من حرص الجامعة على توعية أبنائها الطلبة، وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ، تم عقد محاضرة لطلبة الجامعة بعنوان” المخدرات طريق الهاوية ” القاها السيد أنس الطنطاوي رئيس قسم الاعلام في مركز مستشفى الرشيد للطب النفسي والادمان.

وقد تناول فيها أهمية نشر الوعي بين الشباب حول مخاطر المخدرات بأنواعها، وتحدث عن اخطار المخدرات وقام بتقديم عرض توضيحي عن أنواع المخدرات وطرق التعرف عليها وكيفية التعامل معها.

وحضر اللقاء عميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتورة ربا البطاينة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.

وقد ادار النقاش الأستاذة الدكتورة سوسن بدرخان/ رئيسة قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية حيث تم التفاعل بين المحاضر والطلبة من خلال العديد من الاستفسارات والمداخلات التي أثرت المحاضرة.

وفي نهاية المحاضرة شكرت العميدة المحاضر الضيف على المحاضرة القيمة وقامت بتسليمه شهادة تقديرية.

من جهة اخرى وضمن الأنشطة النوعية للكلية قام طلاب الكلية بزيارة لدائرة المكتبة الوطنية واطلعوا على أقسامها المختلفة وتعرفوا على دورها الفعال في حفظ النتاج الثقافي الوطني.

وكانت هذه الزيارة بإشراف الدكتورة أميمة الرواشدة والدكتور جمال حسين ضمن فعاليات لجنة المكتبة في الكلية وتزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال.