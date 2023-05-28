كلية العلوم الطبية المساندة في فيلادلفيا تعقد ورشة عمل حول مبادئ الإحصاء الحيوي‎‎

وطنا اليوم:عقدت لجنة البحث العلمي في كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا ورشة عمل حول مبادئ التحليل الاحصائي ومعالجة البيانات باستخدام برنامج (SPSS) لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. وقد قدم الدورة رئيس اللجنة الاستاذ الدكتور فؤاد عبدالله، حيث اشتملت الورشة على المعلومات الأساسية حول كيفية التعامل مع البرنامج وكيفية ادخال البيانات وتعريف المتغيرات وأنواعها، والتعرف على أهم القوائم الموجودة في البرنامج وكيفية استخدامها، مثل قائمة data،transform ، analyzeحيث ينبثق منهم عمليات عديدة، بالاضافة الى اكساب المشاركين مهارات إجراء تطبيقات على الإحصاء الوصفي وتلخيص البيانات “التكرارات، ومقاييس النزعة المركزية، ومقاييس التشتت”.

حيث جاء تنفيذ هذه الورشة كواحدة من الورش التدريبية التي تنفذها لجنة البحث العلمي في الكلية التي من شأنها تطوير المهارات البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. والجدير بالذكر أن هذه الورشة مقدمة أساسية لسلسلة من الورش حول التحليل الاحصائي ستقوم اللجنة بعقدها على مستويات مختلفة ومتقدمة لاحقاً في أوقات سيتم الاعلان عنها في وقتها. وحضر هذه الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس في كليتي العلوم الطبية المساندة والصيدلة. حيث كان التطبيق مباشراً على أجهزة الكمبيوتر وبأشراف مقدم الورشة أ. د. فؤاد عبد الله الذي أجاب على أسالة الحضور وتابع صحة تطبيق المهارات الإحصائية المعطاة. وفي نهاية الورشة أثنى الحضور على جهود كلية العلوم الطبية المساندة بكادرها المتميز في عقد مثل هذه الورش العلمية، وطالبوا عقد المزيد من الدورات التي من شأنها تطوير مهاراتهم في مجال التحليل البحثي الإحصائي بشكل عام وفي مجالات فرعية منه بشكل خاص